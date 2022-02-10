За словами міністра, розслідуватимуть спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

До теми Ярославський часто їздить за кермом сам, а за кілька годин до ДТП був нетверезим, – журналіст

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Монастирський пояснив причину такого рішення. Він розповів, що 10 лютого слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури області підозру щодо ДТП. Її склали на чоловіка, який вранці сам прийшов та заявив, що був за кермом авто.

Однак згодом з'ясували, що він перебував під час ДТП в іншому місці.

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