Журналіст-розслідувач Михайло Ткач стверджує, що в Україні є лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков та Ярославський.

До теми В Ярославського кажуть, що за кермом під час ДТП був їхній водій, а не сам бізнесмен

Щоправда, невідомо, чи справді бізнесмен був за кермом, коли сталась аварія. За інформацією джерел Ткача, ввечері 9 лютого, за кілька годин до ДТП, Ярославський нібито був нетверезий.

Машина Ярославського може коштувати пів мільйона євро

Також журналіст каже, що нещодавно для Ярославського в Україну завезли дорогу машину – Brabus 900 Rocket Edition G Wagon. Це один з найшвидших та найдорожчих позашляховиків. Загалом є 25 екземплярів, вартістю від 571 270 євро, тобто майже 18 мільйонів гривень.

Ткач стверджує, що саме таке авто і потрапило в ДТП.



Ймовірне авто Ярославського / Фото "Української правди"

Як Ярославський потрапив до Лондона

В компанії бізнесмена зазначали, що він перебуває у Лондоні із сім'єю. Запевняли, що він поїхав туди, відповідно до свого графіку.

Однак Ткач припускає, що Ярославський міг залишити країну раптово.

Чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай,

– написав журналіст.

Що відомо про ДТП

У районі 534 кілометра траси Київ – Харків – Довжанський 9 лютого автомобіль збив чоловіка віком близько 50 років. Він загинув внаслідок множинних переломів та травм життєво важливих органів.

На місці ДТП знайшли номери 0018. Такі ж знаки нібито має машина з кортежу Ярославського.

Сам Ярославський переконує, що про ДТП дізнався вранці 10 лютого, а на момент аварії спав вдома. Поліція викликала його на допит.

Згодом у компанії DCH, президентом якої є Ярославський, зазначили, що за кермомо був його водій.

Текст поста Михайла Ткача:

Стосовно ДТП олігарха Ярославського.

Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те що в Україну завезли один з найдорожчих «кубиків». За інформацією з наших джерел саме для Ярославського.

"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"

Посилання на джерело у першому коментарі. За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в ДТП вчора вночі.

Про те що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані.

На фото авто Ярославського після того, як збило на смерть людину.