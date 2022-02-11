Чому Ярославський відправився в Лондон

Бізнесмен нібито хотів провести час зі сім'єю. Адже у його дітей зараз канікули.

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11 лютого об 11 годині ранку за лондонським часом син Ярославського мав виступати на концерті. Бізнесмен разом з дружиною забронювали квитки на нього ще 18 січня.

Далі родина планувала відправитися на лижний відпочинок з 12 по 19 лютого. Готель нібито оплатили ще 28 січня. У компанії Ярославського зазначили, що можуть надати документи, які підтвердять цю інформацію.

Зауважимо, раніше бізнесмен казав, що у момент, коли трапилася ДТП, він спав вдома. Про трагедію Ярославський нібито дізнався вже зранку.

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