Чому Ярославський відправився в Лондон

Бізнесмен нібито хотів провести час зі сім'єю. Адже у його дітей зараз канікули.

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11 лютого об 11 годині ранку за лондонським часом син Ярославського мав виступати на концерті. Бізнесмен разом з дружиною забронювали квитки на нього ще 18 січня.

Далі родина планувала відправитися на лижний відпочинок з 12 по 19 лютого. Готель нібито оплатили ще 28 січня. У компанії Ярославського зазначили, що можуть надати документи, які підтвердять цю інформацію.

Зауважимо, раніше бізнесмен казав, що у момент, коли трапилася ДТП, він спав вдома. Про трагедію Ярославський нібито дізнався вже зранку.

Деталі про смертельну ДТП

Інцидент трапився ввечері 9 лютого на Харківщині. Автомобіль з кортежу бізнесмена збив пішохода й втік з місця події.

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події.

У компанії бізнесмена кажуть, що за кермом був не Ярославський, а водій. Однак ЗМІ стверджують, що чоловік часто полюбляє сам водити автівку, а за кілька годин до ДТП його нібито бачили п'яним.

Кримінальну справу відкрили за двома статтями: порушення правил дорожнього руху та залишення у небезпеці.

Чоловік з компанії Ярославського прийшов у відділок та зізнався у злочині. Поліцейські та прокурори вважають, що він бреше. Адже цього чоловіка не було на місці ДТП. Проти нього відкрили кримінальне провадження за приховування злочину.

Зверніть увагу! Після резонансної ДТП міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна. Все через намагання приховати злочин, а також за подання неправдивих показань.

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