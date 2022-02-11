Почему Ярославский отправился в Лондон

Бизнесмен якобы хотел провести время с семьей. Ведь у его детей сейчас каникулы.

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11 февраля в 11 часов утра по лондонскому времени сын Ярославского должен был выступать на концерте. Бизнесмен вместе с супругой забронировали билеты на него еще 18 января.

Дальше семья планировала отправиться на лыжный отдых с 12 по 19 февраля. Отель якобы оплатили еще 28 января. В компании Ярославского отметили, что могут предоставить документы, подтверждающие эту информацию.

Заметим, ранее бизнесмен говорил, что в момент, когда произошло ДТП, он спал дома. О трагедии Ярославский якобы узнал уже утром.

Детали о смертельном ДТП

Инцидент произошел вечером 9 февраля в Харьковской области. Автомобиль из кортежа бизнесмена сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

В компании бизнесмена говорят, что за рулем был не Ярославский, а водитель. Однако СМИ утверждают, что мужчина часто любит сам водить автомобиль, а за несколько часов до ДТП его якобы видели пьяным.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оставление в опасности.

Мужчина из компании Ярославского пришел в участок и признался в преступлении. Полицейские и прокуроры считают, что он лжет. Ведь этого мужчины не было на месте ДТП. Против него было открыто уголовное производство за сокрытие преступления.

Обратите внимание! После резонансного ДТП министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина. Все из-за попыток скрыть преступление, а также за предоставление ложных показаний.

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