10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине уже объявили подозрение.

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Признавшемуся мужчине уже сообщили о подозрении

За сокрытие преступления фигурант дела может оказаться за решеткой на срок до 3 лет. Сейчас следователи осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства смертельной аварии.

В домах Ярославского и водителя провели обыски

Правоохранители уже провели обыски в гостинице и квартире Ярославского. Также обыскали и жилье мужчины, который уже признался в наезде.

Целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждения использования автомобиля и причастности других лиц к совершению дорожно-транспортного происшествия,

– пояснили в полиции.

Полицейские изъяли 2 автомобиля и сервера. Сейчас эксперты прорабатывают информацию.

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Ранее установили личность погибшего

В полиции также сообщили, что установили личность погибшего. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что человек, признавшийся в преступлении, лжет.

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