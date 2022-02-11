Вероятно, сюжет показывали на польском телевидении, поскольку его опубликовали в переводе. Ярославский рассказывал, что водителя имеет, но из-за загруженного графика почти всегда водит сам.

К теме ДТП с кортежем Ярославского: главу полиции Харьковщины уволили из-за фальсификации дела

Говорил, что за рулем у него остается время для себя: чтобы собраться с мыслями и спланировать день.

Обратите внимание! Перед этим журналист Михаил Ткач тоже сообщал, что Ярославский часто сам водит машину. Кроме того, его источники утверждали, что за несколько часов до аварии бизнесмен был нетрезв.

Любит быструю езду

Журналистка, которая ехала вместе с бизнесменом, заметила, что он любит быструю езду. Ярославский ответил, что они едут 120 километров в час.

Не могу сказать, что это какая-то сверхъестественная скорость,

– сказал мужчина.

Тогда журналистка спросила, что, вероятно, "правоохранители знают, кто едет". Ярославский дерзко ответил, что не спрашивал у них, хоть признался: его никогда не останавливают на дороге.

Что известно о ДТП с машиной Ярославского

Вечером 9 февраля на Харьковщине автомобиль совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина в возрасте около 50 лет погиб на месте.

СМИ сразу же сообщили, что поблизости обнаружили номера авто из кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

В компании бизнесмена заявили, что за рулем был его водитель. Утром он пришел и заявил, что якобы действительно был за рулем. Сам Ярославский утверждал, что во время ДТП спал дома.

Полиция подготовила для водителя подозрение по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения, а также оставлении в опасности. Однако выяснили, что в момент ДТП он находился в другом месте.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина. Причина – фальсификация дела по аварии.

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского – все, что известно: