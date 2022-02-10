Водитель работает в одной из вспомогательных служб Development Construction Holding – компании, президентом которой является Ярославский.
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Как произошло ДТП
По информации компании, водитель ехал в Харьков для парковки автомобиля. В условиях ограниченной видимости он, как говорится в сообщении, "совершил наезд на препятствие".
Утром увидели, что у машины нет номерного знака, тогда и выяснили другие обстоятельства. Затем сообщили в полицию, а водитель прибыл в отделение для допроса.
DCH убеждает, что водитель сотрудничает со следствием и ждет меру пресечения.
Ярославский в Лондоне
Так, бизнесмен 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей. Говорят, что визит был запланирован в рабочем графике, который сформировали в начале недели.
Что этому предшествовало
- В Харьковской области 9 февраля произошла авария. В районе 534 километра трассы Киев – Харьков – Довжанский автомобиль насмерть сбил мужчину.
- Мужчина около 50 лет умер в результате множественных переломов, травм жизненно важных органов и травм головы. Правда, его личность еще не установили.
- На месте ДТП нашли номера 0018. Такие же знаки якобы имеет передняя машина кортежа Ярославского. По информации СМИ, президент "Металлиста" часто сам садится за руль автомобиля.
- Сам Ярославский убеждает, что о ДТП узнал утром 10 февраля. Он также утверждает, что в момент аварии находился дома и спал. Полиция вызвала его на допрос.