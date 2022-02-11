Ймовірно, сюжет показували на польському телебаченні, оскільки його опублікували в перекладі. Ярославський розповідав, що водія має, але через завантажений графік майже завжди керує машинами сам.

До теми ДТП з кортежем Ярославського: голову поліції Харківщини звільнили через фальсифікацію справи

Казав, що за кермом у нього залишається час для себе: аби зібратись з думками та спланувати день.

Зверніть увагу! Перед цим журналіст Михайло Ткач теж повідомляв, що Ярославський часто сам водить машину. Крім того, його джерела стверджували, що за кілька годин до аварії бізнесмен був нетверезий.

Любить швидку їзду

Журналістка, яка їхала разом з бізнесменом, зауважила, що він любить швидку їзду. Ярославський відповів, що вони їдуть 120 кілометрів за годину.

Не можу сказати, що це якась надприродна швидкість,

– сказав чоловік.

Тоді журналістка спитала, що, ймовірно, "правоохоронці знають, хто їде". Ярославський зухвало відповів, що не питав у них, хоч зізнався: його ніколи не зупиняють на дорозі.

Що відомо про ДТП з машиною Ярославського

Ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік віком близько 50 років загинув на місці.

ЗМІ одразу ж повідомили, що поблизу виявили номери авто з кортежу президента "Металіста" Олександра Ярославського.

У компанії бізнесмена заявили, що за кермом був його водій. Зранку він прийшов і заявив, що нібито справді був за кермом. Сам Ярославський стверджував, що під час ДТП спав вдома.

Поліція підготувала для водія підозру за статтями про порушення правил безпеки дорожнього руху, а також залишення в небезпеці. Однак з'ясували, що у момент ДТП він перебував в іншому місці.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирськи звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Причина – фальсифікація справи щодо аварії.

Смертельне ДТП з кортежем Ярославського – все, що відомо: