Ймовірно, сюжет показували на польському телебаченні, оскільки його опублікували в перекладі. Ярославський розповідав, що водія має, але через завантажений графік майже завжди керує машинами сам.
До теми ДТП з кортежем Ярославського: голову поліції Харківщини звільнили через фальсифікацію справи
Казав, що за кермом у нього залишається час для себе: аби зібратись з думками та спланувати день.
Любить швидку їзду
Журналістка, яка їхала разом з бізнесменом, зауважила, що він любить швидку їзду. Ярославський відповів, що вони їдуть 120 кілометрів за годину.
Не можу сказати, що це якась надприродна швидкість,
– сказав чоловік.
Тоді журналістка спитала, що, ймовірно, "правоохоронці знають, хто їде". Ярославський зухвало відповів, що не питав у них, хоч зізнався: його ніколи не зупиняють на дорозі.
Що відомо про ДТП з машиною Ярославського
- Ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік віком близько 50 років загинув на місці.
- ЗМІ одразу ж повідомили, що поблизу виявили номери авто з кортежу президента "Металіста" Олександра Ярославського.
- У компанії бізнесмена заявили, що за кермом був його водій. Зранку він прийшов і заявив, що нібито справді був за кермом. Сам Ярославський стверджував, що під час ДТП спав вдома.
- Поліція підготувала для водія підозру за статтями про порушення правил безпеки дорожнього руху, а також залишення в небезпеці. Однак з'ясували, що у момент ДТП він перебував в іншому місці.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирськи звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Причина – фальсифікація справи щодо аварії.
Смертельне ДТП з кортежем Ярославського – все, що відомо: