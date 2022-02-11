10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіку вже оголосили підозру.

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Чоловіку, що зізнався, вже повідомили про підозру

За приховування злочину фігурант справи може опинитись за ґратами на термін до 3 років. Наразі слідчі здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити усі обставини смертельної аварії.

У помешканнях Ярославського та водія провели обшуки

Правоохоронці вже провели обшуки у готелі та помешканні Ярославського. Також обшукали і житло чоловіка, що вже зізнався у наїзді.

Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди,

– пояснили у поліції.

Поліцейські вилучили 2 автомобілі та сервери. Наразі експерти опрацьовують інформацію.

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Раніше встановили особу загиблого

У поліції також повідомили, що встановили особу загиблого. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що людина, яка зізналась у злочині, бреше.

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