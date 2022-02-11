10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіку вже оголосили підозру.
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Чоловіку, що зізнався, вже повідомили про підозру
За приховування злочину фігурант справи може опинитись за ґратами на термін до 3 років. Наразі слідчі здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити усі обставини смертельної аварії.
У помешканнях Ярославського та водія провели обшуки
Правоохоронці вже провели обшуки у готелі та помешканні Ярославського. Також обшукали і житло чоловіка, що вже зізнався у наїзді.
Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди,
– пояснили у поліції.
Поліцейські вилучили 2 автомобілі та сервери. Наразі експерти опрацьовують інформацію.
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Раніше встановили особу загиблого
У поліції також повідомили, що встановили особу загиблого. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.
Головне про ДТП з кортежем Ярославського:
- 9 лютого автомобіль, який рухався у бік Харкова, скоїв наїзд на чоловіка. Той загинув на місці аварії.
- На місці ДТП знайшли номер машини з кортежу Олександра Ярославського.
- Вранці водій бізнесмена прийшов у поліцію та зізнався, що був за кермом.
- Сам Ярославський вилетів за кордон. Він запевняв, що був вдома на час аварії.
- ЗМІ, тим часом, інформують, що переважно Ярославський за кермом їздить сам.