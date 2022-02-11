Про це повідомив Олексій Сухачов, директор ДБР. Він підкреслив, що відомство негайно відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження.

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Чому кажуть про спробу фальсифікації справи

Зранку після смертельної ДТП у поліцію прийшов чоловік, який працює в компанії Ярославського. Він заявив, що був водієм автомобіля з кортежу бізнесмена й скоїв злочин. До прокуратури подали підозру на цю людину. Втім, згодом правоохоронці з'ясували, що його і взагалі могло не бути на місці аварії. Через це вже звільнили голову поліції Харківщини.

Довідка. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Це карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що чоловік, який зізнався у скоєнні злочину, бреше. Мовляв, таку ж думку поділяють поліцейські та прокурори. Тепер ця справа – на її особистому контролі.

Прізвища не мають значення, – директор ДБР

Сухачов наголосив, що усі розслідування мають здійснюватися об'єктивно та неупереджено. Мовляв, виключень бути не повинно – попри прізвища, гроші, попередні здобутки чи посади. "Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", – запевнив він.

Усі провадження будуть ретельно розслідувані. Справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності,

– підкреслив очільник ДБР.

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