Об этом сообщил Алексей Сухачев, директор ГБР. Он подчеркнул, что ведомство немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

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Досудебное расследование начали по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Такое наказывается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В ГБР говорят, что фамилии не имеют значения

Сухачев подчеркнул, что все расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно. Мол, исключений быть не должно – несмотря на фамилии, деньги, предыдущие достижения или должности. "Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – заверил он.

Все производства будут тщательно расследованы. Настоящие виновники будут привлечены к ответственности,

– подчеркнул глава ГБР.

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