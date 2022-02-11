Об этом сообщил Алексей Сухачев, директор ГБР. Он подчеркнул, что ведомство немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.
Читайте также Журналисты обнародовали видео кортежа Ярославского после ДТП
Досудебное расследование начали по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Такое наказывается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В ГБР говорят, что фамилии не имеют значения
Сухачев подчеркнул, что все расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно. Мол, исключений быть не должно – несмотря на фамилии, деньги, предыдущие достижения или должности. "Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – заверил он.
Все производства будут тщательно расследованы. Настоящие виновники будут привлечены к ответственности,
– подчеркнул глава ГБР.
Новость дополняется...