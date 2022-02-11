В доступе журналистов оказалось видео с камер наблюдения в ту ночь. На обнародованных кадрах виден кортеж бизнесмена.

Важно ДТП с кортежем Ярославского: главу полиции Харьковщины уволили из-за фальсификации дела

Судя по видео, можно утверждать, что кортеж двигался с огромной скоростью. В то же время, самого момента ДТП на видео нет. Журналисты утверждают, что обнародованные видео показывают события уже после ДТП.

Кортеж Ярославского после ДТП: смотрите видео

Что известно о ДТП

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартов автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП, по данным СМИ, были найдены автомобильные номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже стало известно, что Ярославский улетел из Харькова в Лондон. В Национальной полиции сообщили, что бизнесмен из-за возможной причастности к совершению ДТП будет вызван на допрос.

Кто на самом деле был за рулем

В компании DCH, президентом которой является Ярославский, убеждали, что за рулем машины находился не сам бизнесмен, а его водитель. Ярославский тоже говорил, мол, про аварию узнал только утром.

Правда, журналист Михаил Ткач, опираясь на свои источники, заявил, что за несколько часов до аварии бизнесмен был нетрезв. Также, по словам Ткача, Ярославского неоднократно замечали за рулем своих автомобилей.