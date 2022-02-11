Погибшим оказался житель Чугуевского района. Ему было 36 лет.

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Что известно о погибшем

Журналист Юрий Бутусов писал, что мужчина ранее был трижды судим. Он вышел из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью ушел на прогулку.

Однако, каким бы ни он ни был, если бы машины не двигались с большим превышением допустимой скорости, человек остался бы жив,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что дома мужчину ждала мать.

От чего умер мужчина

Ранее в Харьковской прокуратуре сообщали, что мужчина скончался на месте. У него были множественные переломы, травмы жизненно важных органов и травмы головы.

Кстати, машина, которая сбила погибшего, не остановилась, чтобы помочь ему. Собственно, поэтому и полиция открыла 2 дела. Кроме "нарушения ПДД", говорится и об "оставлении в опасности".

ДТП с кортежем Ярославского: главное

Авария произошла 9 февраля в районе 534 километра трассы Киев – Харьков – Довжанский. На месте ДТП нашли номерные знаки из кортежа президента "Металлиста" Ярославского.

Сам Ярославский говорил, что во время ДТП спал. Мол, о нем узнал утром 10 февраля. Кстати, бизнесмен на следующий день улетел в Лондон.

В компании Ярославского утверждали, что за рулем был их водитель. Он пришел в полицию и признался.

Однако затем выяснили, что на самом деле мужчина на момент аварии находился совсем в другом месте.

За фальсификацию дела министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина.

Кстати, СМИ писали, что Ярославский часто ездит за рулем сам, а за несколько часов до аварии якобы был нетрезв.

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского – все, что известно: