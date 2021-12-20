У Харкові офіс ОПЗЖ обмалювали написами "сепари" та "ФСБ"

У Харкові приймальню молодіжного крила "Опозиційної платформи – За життя" обмалювали символічними написами "сепари" та "ОПЗЖ = ФСБ". Це сталося в ніч з 18 на 19 грудня.

Крім того, вікна та двері будівлі обклеїли листівками і облили червоною фарбою, імітуючи сліди людської крові.

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На фасаді з'явилися написи "сепари" та "ОПЗЖ = ФСБ" / Фото з телеграм-каналу "Фрайкор"

"Подарунок" від Миколая

У підписі до фото автори допису натякнули, що так проросійській політсилі натякнули на нетерпимість до неї з боку патріотичної спільноти.

Святий Миколай не любить ватників та нащадків регіоналів із ОПЗЖ. Тому їм він подарував правильний вигляд офісу,

– написали під світлинами.

У коментарі Укрінформу речник організації "Фрайкор" Богдан Войцеховський не сказав, хто влаштував акцію. Він лише зазначив, що фото надали "невідомі патріоти".

В Головному управлінні Національної поліції в Харківській області сказали, що не отримували жодних заяв щодо цього інциденту.

Стіни приймальні обклеїли листівками / Фото з телеграм-каналу "Фрайкор"

Реакція ОПЗЖ

У проросійській партії заявили, що ставляться до розмальовування офісу як до малозначущої провокації. Крім того, повідомили на сайті політсили, керівник харківського молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський перейшов на особистості й назвав патріотів, причетних до акції, "бидлом, особливо обділеним подарунками та інтелектом".

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Текст публікації "Фрайкору":

Святий Миколай не любить ватників та нащадків регіоналів із ОПЗЖ. Тому їм він подарував правильний вигляд офісу.