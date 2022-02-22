У Харкові поблизу житлового будинку виявили гранату без чеки: відео з місця події
Джерело:телеграм "ВЕХА"
За житловим будинком у Харкові виявили гранату. Вона була без чеки. На місце відразу виїхали працівники спецслужб.
Про це повідомив місцевий телеграм-канал 22 лютого. Вибухонебезпечний предмет виявили на вулиці Владислава Зубенка, 29-б.
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Що відомо про інцидент
Місцеві жителі виявили, що граната була без чеки. На місце одразу викликали працівників спецслужб.
У Харкові біля житлового будинку знайшли гранату: дивіться відео
За попередньою інформацією, посеред Харкова валялася бойова граната Ф-1. Така ручна осколкова граната походить з часів Радянського Союзу, призначена для ураження людей у бою.Цікаво! Граната Ф-1 вважається оборонною, бо радіус ураження її уламками значно перевищує радіус кидка.
На місці працювали піротехніки ДСНС та поліція. Вони спрацювали за кілька хвилин, перемістили вибухонебезпечний предмет у броньовану машину та вивезли для знешкодження.
Граната валялася без чеки: дивіться відео
Редакція 24 каналу наразі уточнює деталі щодо цього випадку в ДСНС та поліції Харкова.
Працівники спецслужб забрали небезпечний предмет для знешкодження: дивіться відео
Випадок на Одещині
Трагічна подія з гранатою сталася на початку лютого в Одеській області. Під час військових навчань на полігоні зброя вибухнула в руці сапера.
Офіцер отримав серйозну травму руки та пошкодження обличчя.
За версією одеських журналістів, граната була з армійського складу. Раніше ж поширювали версію з тим, що боєць купив несертифіковану зброю та вирішив "здивувати" колег.
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