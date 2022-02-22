Об этом сообщил местный телеграм-канал 22 февраля. Взрывоопасный предмет был обнаружен на улице Владислава Зубенко, 29-б.
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Что известно об инциденте
Местные жители обнаружили, что граната была без чеки. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб.
В Харькове возле жилого дома нашли гранату: смотрите видео
По предварительной информации, посреди Харькова валялась боевая граната Ф-1. Такая ручная осколочная граната происходит со времен Советского Союза, предназначена для поражения людей в бою.
На месте работали пиротехники ГСЧС и полиция. Они сработали за несколько минут, переместили взрывоопасный предмет в бронированную машину и вывезли для обезвреживания.
Граната валялась без чеки: смотрите видео
Редакция 24 канала уточняет детали относительно этого случая в ГСЧС и полиции Харькова.
Сотрудники спецслужб забрали опасный предмет для обезвреживания: смотрите видео
Случай в Одесской области
Трагическое событие с гранатой произошло в начале февраля в Одесской области. Во время военных учений на полигоне оружие взорвалось в руке сапера.
Офицер получил серьезную травму руки и повреждение лица.
По версии одесских журналистов, граната была из армейского склада. Раньше распространяли версию о том, что боец купил несертифицированное оружие и решил "удивить" коллег.
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