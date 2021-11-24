У Харкові посеред вулиці знайшли замерзлого чоловіка без свідомості

57-річного харків'янина знайшли на дорозі медики. Він був непритомним з ознаками обмороження та з багатьма травмами. Чоловіка реанімували та відвезли до лікарні.

Бригада швидкої допомоги врятувала життя харків'янинові 23 листопада. Про деталі інциденту, що зумовив його стан нічого не повідомляють.

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Помирав на вулиці

Чоловіка знайшли на вулиці в стані клінічної смерті. Його помітили працівники швидкої –фельдшер та водій спецавто.

Чоловік був непритомний з ознаками загального переохолодження та травмами. Бригада одразу почала проводити реанімаційні заходи.

Співробітникам швидкої вдалося відновити серцево-легеневу діяльність потерпілого.Тоді його одразу відвезли до лікарні. Звідки травми у чоловіка медикам не відомо.



Лікарі врятували чоловіка, який помирав / Фото з фейсбуку Центру медицини та катастроф

Текст публікації Центру медичної допомоги та катастроф:

Життя 57-річного мешканця м. Харкова було врятовано сьогодні, завдяки проведенню бригадою ЕМД 212 у складі фельдшера Галини Топчій та водія Андрія Куракіна успішної реанімаціі. Чоловіка, у стані клінічної смерті, без свідомості з ознаками загального переохолодження та травмами, походження яких не відомо, було знайдено на вулиці. Бригада ЕМД 212 одразу розпочала проведення реанімаційних заходів та після відновлення серцево-легеневої діяльності, шпиталізувала хворого до лікувального закладу. Дякуємо та пишаємось такою високопрофесійною роботою співробітників Центру ЕМД та МК.

Пережив клінічну смерть

Схожий випадок стався в Харкові 3 листопада. 54-річний місцевий житель зазнав клінічної смерті через гострий інфаркт.

На щастя, лікарям вдалося відновити серцеву діяльність чоловіка і його відвезли до лікарні.