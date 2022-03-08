У Харкові – повітряна тривога

У Харкові попереджають про повітряну небезпеку. Усім слід сховатись в укриття.

З початку війни, яку почала Росія проти України, місто-мільйонник перебуває під постійними авіанальотами та ворожими обстрілами. Ворог відкриває вогонь по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

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У Харкові продовжують евакуйовувати місцевих жителів. З міста вже вивезли залізницею понад 600 тисяч людей.

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