У Харкові – повітряна тривога
8 березня 2022 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Харків"
У Харкові попереджають про повітряну небезпеку. Усім слід сховатись в укриття.
З початку війни, яку почала Росія проти України, місто-мільйонник перебуває під постійними авіанальотами та ворожими обстрілами. Ворог відкриває вогонь по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.
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У Харкові продовжують евакуйовувати місцевих жителів. З міста вже вивезли залізницею понад 600 тисяч людей.