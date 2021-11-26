У Харкові шашличний павільйон спричинив масштабну пожежу

На Героїв Праці в Харкові горів кіоск, де продавали шашлик на грилі. Поки на місце їхали рятувальники, павільйон згорів вщент. Вогонь до того ж поширився на м'ясний магазин. На щастя, ніхто не постраждав.

Шашличний кіоск загорівся на Салтівці 26 листопада поруч з супермаркетами Dafi та "Караван". Причина пожежі поки що невідома, її з'ясовують правоохоронці.

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Деталі пожежі

До місця пожежі прибули 4 оперативні відділення ДСНС. На той час кіоск горів повністю на площі 10 квадратних метрів. Відкрите полум'я також пошкодило частину м'ясного павільйону на площі 3 квадратних метри.

У результаті пожежі в шашличній ніхто не постраждав / Фото ДСНС, Суспільного та з телеграму "ХС. Харків"

Пожежу локалізували об 11:12, і через 17 хвилин її погасили. У мережі публікують відео, де видно, загоряння було дійсно масштабним. Вогонь виднівся буквально з усіх районів Харкова.

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