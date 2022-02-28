У Харкові шукають водіїв, які на волонтерських засадах возитимуть хліб
Джерело:Суспільне. Харків
Мер Харкова Ігор Терехов попросив зголоситись водіїв, які допоможуть розвозити хліб по місту. Адже хліба достатньо, а от транспорту, який його ає перевозити, не вистачає.
Міський голова закликав звертатись усіх, хто може допомогти з цією проблемою. Для цього створять спеціальні чати та дадауть контакти.
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Хлібу достатньо, проте є проблеми з перевезенням
Хлібу достатньо. Є проблема. Проблема — з вивезенням. Потрібні водії. Усі, хто може, будь ласка, звертайтеся. Ми створимо чат, контактний телефон,
– сказав Терехов.
За словами мера, кермувальники розвозитимуть хліб просто до торговельних мереж або до місць, де його роздаватимуть людям.
Зазначимо, що у Харкові важка ситуація через постійні обстріли. У місті є ворожі десантники, яких постійно виявляють наші ЗСУ. Через складну ситуацію комендантська година в обласному центрі може почати діяти посеред дня.