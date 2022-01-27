Катастрофа Ан-26 на Харківщині: у справі фігурує понад 50 людей, підозрюють 6 посадовців
Джерело:Суспільне
У Харківській області триває судовий процес щодо катастрофи Ан-26. Учасниками справи є понад 50 людей.
Підготовче засідання відбудеться в Чугуївському міському суді 28 січня. Відомо, що до справи залучили 14 адвокатів.
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Судовий процес на Харківщині
Окрім адвокатів, у справі є 6 підозрюваних – це посадовці військових частин і Повітряних сил. Потерпілими є вцілілий у катастрофі курсант В'ячеслав Золочевський і родичі загиблих, а також Міністерство оборони.
У причетності до катастрофи у Харківській області підозрюють:
- екскомандира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова;
- екскерівника польотів в/ч А4104 Олександра Жука;
- ексзаступника командира в/ч А4104 Олександра Вовка;
- заступник командира в/ч А4104 з льотної підготовки Романа Куценка;
- ексочільника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.
Який вигляд має місце авіакатастрофи літака Ан-26: дивіться відео
Сторону потерпілих представляє Володимир Цицюра. Відомо, що в Чугуїв на засідання 28 січня планують приїхати родичі щонайменше восьми загиблих.
Головне про авіакатастрофу Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу
Падіння військового літака біля Чугуєва
- Катастрофа сталася в Чугуївському районі 25 вересня 2020 року. Внаслідок падіння військового літака загинули 26 курсантів, вижив лише один.
- Докази у справі зібрали за рекордні 7 місяців, ще 8 місяців тривало ознайомлення усіх учасників з матеріалами провадження.
- Державне бюро розслідувань передало матеріали до суду 14 січня 2022 року.
- Слухання вестиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.
- Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення.