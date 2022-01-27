Катастрофа Ан-26 на Харківщині: у справі фігурує понад 50 людей, підозрюють 6 посадовців

У Харківській області триває судовий процес щодо катастрофи Ан-26. Учасниками справи є понад 50 людей.

Підготовче засідання відбудеться в Чугуївському міському суді 28 січня. Відомо, що до справи залучили 14 адвокатів.

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Судовий процес на Харківщині

Окрім адвокатів, у справі є 6 підозрюваних – це посадовці військових частин і Повітряних сил. Потерпілими є вцілілий у катастрофі курсант В'ячеслав Золочевський і родичі загиблих, а також Міністерство оборони.

У причетності до катастрофи у Харківській області підозрюють:

екскомандира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова;

екскерівника польотів в/ч А4104 Олександра Жука;

ексзаступника командира в/ч А4104 Олександра Вовка;

заступник командира в/ч А4104 з льотної підготовки Романа Куценка;

ексочільника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

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Сторону потерпілих представляє Володимир Цицюра. Відомо, що в Чугуїв на засідання 28 січня планують приїхати родичі щонайменше восьми загиблих.



Головне про авіакатастрофу Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

Падіння військового літака біля Чугуєва

Катастрофа сталася в Чугуївському районі 25 вересня 2020 року. Внаслідок падіння військового літака загинули 26 курсантів, вижив лише один.

Докази у справі зібрали за рекордні 7 місяців, ще 8 місяців тривало ознайомлення усіх учасників з матеріалами провадження.

Державне бюро розслідувань передало матеріали до суду 14 січня 2022 року.

Слухання вестиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.

Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

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