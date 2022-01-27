Підготовче засідання відбудеться в Чугуївському міському суді 28 січня. Відомо, що до справи залучили 14 адвокатів.

До теми Справу про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом передали до суду

Судовий процес на Харківщині

Окрім адвокатів, у справі є 6 підозрюваних це посадовці військових частин і Повітряних сил. Потерпілими є вцілілий у катастрофі курсант В'ячеслав Золочевський і родичі загиблих, а також Міністерство оборони.

У причетності до катастрофи у Харківській області підозрюють:

  • екскомандира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова;
  • екскерівника польотів в/ч А4104 Олександра Жука;
  • ексзаступника командира в/ч А4104 Олександра Вовка;
  • заступник командира в/ч А4104 з льотної підготовки Романа Куценка;
  • ексочільника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

Який вигляд має місце авіакатастрофи літака Ан-26: дивіться відео

Сторону потерпілих представляє Володимир Цицюра. Відомо, що в Чугуїв на засідання 28 січня планують приїхати родичі щонайменше восьми загиблих.

Авіакатастрофа Ан-26 у Харківській області основна інформація
Головне про авіакатастрофу Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

Падіння військового літака біля Чугуєва

  • Катастрофа сталася в Чугуївському районі 25 вересня 2020 року. Внаслідок падіння військового літака загинули 26 курсантів, вижив лише один.
  • Докази у справі зібрали за рекордні 7 місяців, ще 8 місяців тривало ознайомлення усіх учасників з матеріалами провадження.
  • Державне бюро розслідувань передало матеріали до суду 14 січня 2022 року.
  • Слухання вестиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.
  • Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Зауважте – батьки загиблих поділились спогадами про трагедію: дивіться відео