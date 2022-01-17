Не пускала додому: на Харківщині хочуть позбавити батьківства матір 11-річної дівчинки

У селищі Рогань Харківської області мати не впускала додому доньку. Неповнолітня не могла потрапити в будинок понад тиждень.

За допомогою до поліції звернулися вчителі місцевої гімназії. Педагоги розповіли ситуацію правоохоронцям та попросили допомогти 11-річній учениці.

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Мати не впустила доньку додому

Відомо, що понад 7 днів дитина не могла потрапити додому. Вона попросилася пожити в колишнього співмешканця матері.

Разом із чоловіком проживає молодший зведений брат дівчинки. Підстави такої поведінки матері незрозумілі.

Місцевий поліцейський прийшов до жінки для з'ясування обставин разом із працівниками відділу у справах дітей. Поспілкуватися з ними мати відмовилась і свій вчинок також не захотіла пояснити.

Дитину відвезли до Харківської обласної дитячої лікарні. Її матір збираються притягнути до відповідальності та надалі позбавити батьківства.

Порно з неповнолітніми

Моторошний випадок стався у Черкасах. Мати змушувала малолітніх доньок позувати на камеру та знімала порноконтент.



Правоохоронці здійснили 27 обшуків / Фото Офісу генпрокурора

Дівчаткам було по 6 та 8 років. Відеоролики з ними горе-матір виставляла на продаж в інтернеті. Вона також пропонувала знайомому за гроші вступити з доньками в інтимні стосунки.

Загалом під час спецоперації "Павутина" правоохоронці встановили 23 осіб, яких підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту. Двох із них уже утримують під вартою.

Жінку затримали та повідомили про підозру у виготовленні дитячого порно. Дітей у неї забрали та скерували до центрів соціально-психологічної реабілітації.