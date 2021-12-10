Поширили інформацію про хімічне забруднення води в Харкові: що кажуть у водоканалі

У Харкові почали поширювати інформацію про небезпечне забруднення води в місті та області. Згодом у водоканалі це спростували та попросили не вірити у фейк.

Повідомлення про забруднення почали надходити з анонімних номерів. 9 грудня у Харківводоканалі написали, що вода відповідає усім вимогам.

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Про яке забруднення повідомляли

Ці повідомлення оприлюднили в телеграм-каналі "Харьков Live". На скриншотах зазначали, що про небезпеку автора повідомлень попередила якась "сусідка з МЧС". Мовилося про виявлення перевищених показників амонію та хлору.

Я щойно уточнила в надійному джерелі. Справді, допустимий рівень амонію перевищено втричі. І хлор – на верхній межі норми. В жодному разі не можна використовувати в їжу,

– зазначали аноніми.

Мовилося про воду, яку комунальники беруть із річки Сіверський Донець. Водночас жодних результатів лабораторних досліджень ніхто не надсилав.



Повідомлення, які надходили жителям Харкова / Скриншот телеграму "Харьков Live"

Жителів міста заспокоїли

У Харківводоканалі заявили, що якість води у будинках харків'ян – нормальна. Мовляв, вона відповідає всім необхідним державним стандартам та нормам якості.

Шановні харків'яни! Просимо вас ігнорувати повідомлення про нібито непридатну для споживання воду та не поширювати їх далі, як просять автори цієї дезінформації,

– написали комунальники.

Також додали, що дослідження води зазвичай проводить лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю якості води Харківводоканал. Вона постійно проводить моніторинг того, що тече в домівки харків'ян.