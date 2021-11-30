Через цю аварію без теплопостачання та електроенергії залишилися мешканці цілого кварталу. На жаль, ця ситуація буде незмінною протягом цілої доби.

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Що наразі відомо

Прорив теплотраси стався на перетині вулиці та провулка Пороховської. Саме їх мешканці будуть потерпати від відсутності певних комунальних послуг.

Прорив теплотраси в Одесі / Фото телеграму "7 каналу"

На фото помітно, що з місця, де прорвало трубу, йде густа пара. Тому, ймовірно, там усе залито окропом. Ліквідувати наслідки прориву пообіцяли вже через день.

Місце, де прорвало теплотрасу: дивіться відео

Схожа подія в місті

У Приморському районі Одеси 19 листопада трапилася аварія мережі газопостачання. Тому в місці прориву чувся сильний запах газу.

Туди направили не тільки аварійники, а й рятувальники. Там перекрили дорогу та почали ремонтувати трубу. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав.