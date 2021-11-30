Из-за этой аварии без теплоснабжения и электроэнергии остались жители целого квартала. К сожалению, эта ситуация будет неизменной в течение суток.

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Что на данный момент известно

Прорыв теплотрассы произошел на пересечении улицы и переулка Пороховской. Именно их жители будут страдать от отсутствия определенных коммунальных услуг.

Прорыв теплотрассы в Одессе / Фото телеграма "7 канал"

На фото заметно, что с места, где прорвало трубу, идет густой пар. Поэтому, вероятно, там все залито кипятком. Ликвидировать последствия прорыва пообещали уже через день.

Место, где прорвало теплотрассу: смотрите видео

Похожее событие в городе

В Приморском районе Одессы 19 ноября произошла авария сети газоснабжения. Поэтому в месте прорыва был слышен сильный запах газа.

Туда направились не только аварийщики, но и спасатели. Там перекрыли дорогу и начали ремонт трубы. Никто в результате инцидента не пострадал.