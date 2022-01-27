Провисіла 5 днів: у Харкові вандали закидали яйцями меморіальну дошку Юрію Шевельову

У Харкові відновили знищену за часів Геннадія Кернеса меморіальну таблицю мовознавцю Юрію Шевельову. Невідомі встигли її пошкодити.

Про це повідомила харків'янка Галина Грішина у фейсбуці. Жінка щодня проходить повз будинок "Саламандра" й інформаційну таблицю.

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Закидали яйцями

Жителька Харкова опублікувала фото меморіальної дошки станом на 27 січня. На світлині помітно, що її закидали яйцями.

"Пройшло п'ять днів!", – обурилася Галина Грішина актом вандалізму.



Невідомі пошкодили меморіальну таблицю Юрію Шевельову в Харкові / Фото Галини Грішиної

Внизу під таблицею червоною фарбою намалювали свастику та перекреслили її. У такий спосіб вандали висловили свій протест, оскільки місцева влада раніше заявила про нібито причетність мовознавця до співпраці з німцями в часи Другої світової війни.

Відновлена таблиця

Юрій Шевельов народився у Харкові в родині етнічних німців. Історики переконують , що він ніколи не співпрацював з нацистами.

Вперше інформаційну табличку на будинку "Саламандра" по вулиці Сумській, 17 у Харкові встановили у вересні 2013 року. Однак невдовзі невідомі розбили її та забрали у невідомому напрямку.

Гроші на її встановлення збирали місцеві жителі. Харків'яни також отримали дозвіл на це у мерії, але міська рада в останній момент вирішила скасувати своє ж рішення.

Дивіться відео: у Харкові відновили меморіальну дошку Юрію Шевельову

Громадськість вирішила судитися з мерією Харкова та виграла справу. Втім, відновити таблицю вдалося лише за 8 років, знову зусиллями небайдужих українців.

Урочисто відновили меморіальну таблицю Юрію Шевельову у Харкові 22 січня, у День Соборності України. На події були присутні кілька десятків харків'ян, а також настоятель храму Іоана Богослова отець Віктор Маринчак, який освятив пам'ятну дощечку.

Текст публікації у фейсбуці:

"Пройшло п'ять днів! Важко уявити людей, які гадять там, де живуть? Звідки можна їхати 5 днів? Хм, і це на фоні інформації про повернення Оплоту".