Об этом сообщила харьковчанка Галина Гришина в фейсбуке. Женщина ежедневно проходит мимо дома "Саламандра" и информационной таблицы.

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Забросали яйцами

Жительница Харькова опубликовала фото мемориальной доски по состоянию на 27 января. На фотографии заметно, что ее забросали яйцами.

"Прошло пять дней!" – возмутилась Галина Гришина актом вандализма.



Неизвестные повредили мемориальную таблицу Юрию Шевелеву в Харькове / Фото Галины Гришиной

Внизу под таблицей красной краской нарисовали свастику и перечеркнули ее. Таким образом вандалы выразили свой протест, поскольку местные власти ранее заявили о якобы причастности языковеда к сотрудничеству с немцами во времена Второй мировой войны.

Обратите внимание! Юрий Шевелев родился в Харькове в семье этнических немцев. Историки убеждают, что он никогда не сотрудничал с нацистами.

Восстановленная таблица

Впервые информационную табличку на доме "Саламандра" по улице Сумской, 17 в Харькове установили в сентябре 2013 года. Однако вскоре неизвестные разбили ее и унесли в неизвестном направлении.

Деньги на ее установку собирали местные жители. Харьковчане также получили разрешение на это у мэрии, но городской совет в последний момент решил отменить свое же решение.

Смотрите видео: в Харькове восстановили мемориальную доску Юрию Шевелеву

Общественность решила судиться с мэрией Харькова и выиграла дело. Между тем, восстановить таблицу удалось лишь за 8 лет, снова усилиями неравнодушных украинцев.

Торжественно восстановили мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове 22 января, в День Соборности Украины. На событии присутствовали несколько десятков харьковчан, а также настоятель храма Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак, который освятил памятную дощечку.

Текст публикации в фейсбуке:

"Прошло пять дней! Трудно представить людей, которые ходят там, где живут? Откуда можно ехать 5 дней? Хм, и это на фоне информации о возвращении Оплота".