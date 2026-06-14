Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі на Харківщині: є поранені

Зранку 14 червня російські війська атакували Харківську область. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура в області.

Деталі обстрілу повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну, наслідки фіксували в Дніпрі й на Запоріжжі: де й досі є загроза

Що відомо про атаку?

Ворожі удари дронів припали на залізничну станцію Лозова, унаслідок чого були пошкоджені локомотиви. Також відомо про поранення машиніста та його помічника. Обом надали медичну допомогу.

Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Там також уточнили, що відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням інфраструктури.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

У Кушугумі на Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів було обстріляно легкові автомобілі. Поранення дістали троє людей: двоє чоловіків віком 49 і 53 роки та 55-річна жінка.

На Сумщині внаслідок російських атак є загиблі й поранені. У Білопільській громаді загинула 64-річна жінка, ще двоє чоловіків 51 і 66 років отримали поранення. У Середино-Будській громаді удар безпілотника по житловому будинку призвів до загибелі 57-річної жінки. У Миропільській громаді дрон влучив у велосипед, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік. Крім того, у Сумській громаді ще один 44-річний чоловік зазнав поранень після атаки БпЛА.

У Дніпрі внаслідок ворожого удару пошкоджено підприємство легкої промисловості: в одному з приміщень обвалилися перекриття та знищене виробниче обладнання. Постраждали семеро людей, трьох чоловіків госпіталізовано.