Харьков Обстрелы Харькова Впервые Харьков атаковали реактивные вражеские БпЛА, – Терехов
2 апреля, 16:29
Обновлено - 17:04, 2 апреля

Диана Подзигун
Основні тези
  • С начала суток 2 апреля Харьков был атакован 11 раз с использованием реактивных беспилотников.
  • Часть вражеских дронов была сбита благодаря работе сил ПВО.

С начала суток 2 апреля враг нанес не менее 11 ударов по Харькову. Российские войска впервые применили реактивные беспилотники.

Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов.

Какие цели атаковали Харьков?

В четверг, 2 апреля, враг нанес массированный удар по Харькову, применяя ударные беспилотники. Большинство БпЛА, по словам Терехова, было реактивным.

Детали или характеристики модернизированного российского вооружения пока неизвестны.

В то же время глава города отметил, что с начала суток 2 апреля вражеские войска атаковали Харьков 11 раз. Он добавил, что силы ПВО сбили часть дронов.

Прилетов могло быть больше, но благодаря работе военных часть вражеских дронов была сбита – поблагодарим силы ПВО,
– подчеркнул Терехов.

Заметим, что сейчас в воздушном пространстве Харьковской области до сих пор фиксируют вражеские беспилотники поэтому призываем соблюдать правила безопасности.

Какие последствия атаки на Харьков?

  • Один вражеский "Шахед" попал прямо в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города. Интересно, что все удары 2 апреля были направлены именно в этот район.

  • В результате атаки на втором и третьем этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

  • Ранения получили две женщины в возрасте 61 и 52 года. Медики оказывают им всю необходимую помощь.