Попадание в очень людных местах: враг второй раз за сутки атаковал дронами Харьков

Харьков утром 25 марта атаковали дроны. В городе прогремели взрывы, враг попал в двух районах, что привело к повреждениям и пожарам.

Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко рассказала о деталях вражеской атаки, которые известны в настоящее время. Напомним, что 24 марта россияне ударили по пригородному поезду сообщением Слатино – Харьков, что привело к гибели 61-летнего мужчины.

В каких районах города прогремели взрывы?

Примерно в 11:00 россияне дважды атаковали Харьков беспилотниками. Дрон ударил в Основянском районе города по двору возле многоэтажного жилого комплекса. В результате удара произошло возгорание автомобилей.

Второе попадание случилось в Новобаварском районе в частном секторе. Там также появилось возгорание.

По предварительным сообщениям, пострадали четыре человека, которые обратились к медикам. Однако информации, насколько сложные они получили ранения, пока нет,

– отметила Анна Черненко.

Попадания произошли в очень людных местах. В Основянском районе во двор, где вокруг многоэтажки, есть парковка. Там могло находиться в момент атаки много людей. Удар в Новобаварском районе – в частный сектор, где люди могли находиться в это время у себя дома.

Обратите внимание! Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о ночной атаке на Харьков. В 04:47 он сообщил, что произошло два попадания "Шахедов" в Основянском и Новобаварском районах города. Также россияне атаковали жилой сектор в селе Шевченково Купянского района. Здание частично было разрушено, возникло возгорание, которое спасатели потушили за несколько часов.

Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы. Туда направляются коммунальные службы. Однако больше информации не дают по соображениям безопасности, ведь над городом продолжают кружить дроны и угроза по атакам беспилотниками сохраняется.

Кроме того, город находился под атакой беспилотников и ночью. Около пяти ночи раздавались взрывы в Холодногорском и также в Новобаварском районах. По сути враг терроризирует те же части города в течение суток.

