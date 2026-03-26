Россия ударила возле ресторана в Харькове, есть пострадавший

Попадание вражеского "Шахеда" зафиксировали в Харькове утром 26 марта. Удар пришелся вблизи ресторана.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Какие последствия атаки на Харьков?

Попадание произошло в Слободском районе. Экстренные службы работают на месте.

По предварительной информации, есть один пострадавший.

Кроме того, в окружающих многоэтажках выбило окна. Также повреждено около 10 автомобилей.

Удар пришелся в землю, возле жилых домов и ресторана,

– рассказал Терехов.

Также было зафиксировано падение еще одного вражеского беспилотника в том же районе. Прошло без детонации.

