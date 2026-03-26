Россия ударила возле ресторана в Харькове, есть пострадавший
- В Харькове зафиксировано попадание вражеского "Шахеда" возле ресторана, есть один пострадавший.
- Также повреждены окна в многоэтажках и около 10 автомобилей.
Попадание вражеского "Шахеда" зафиксировали в Харькове утром 26 марта. Удар пришелся вблизи ресторана.
Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.
Какие последствия атаки на Харьков?
Попадание произошло в Слободском районе. Экстренные службы работают на месте.
По предварительной информации, есть один пострадавший.
Кроме того, в окружающих многоэтажках выбило окна. Также повреждено около 10 автомобилей.
Удар пришелся в землю, возле жилых домов и ресторана,
– рассказал Терехов.
Также было зафиксировано падение еще одного вражеского беспилотника в том же районе. Прошло без детонации.
Последние атаки на Украину
В Кривом Роге утром 26 марта прогремели взрывы. В результате атаки "Шахедов" поврежден объект инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.
Ночью российская армия также ударила по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области, есть повреждения. К слову, ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечал 24 каналу, что эшелонированная противовоздушная оборона обезвреживает большинство угроз для региона.
Всего во время последней атаки России применила 153 БПЛА, ПВО сбила 130 из них. Есть попадания на 11 локациях и падение обломков еще на 5.