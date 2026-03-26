Про це розповів міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.
Дивіться також В небі над Україною знову літають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
Які наслідки атаки на Харків?
Влучання сталося у Слобідському районі. Екстрені служби працюють на місці.
За попередньою інформацією, є один постраждалий.
Окрім того, у навколишніх багатоповерхівках вибило вікна. Також пошкоджено близького 10 автомобілів.
Удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану,
– розповів Терехов.
Також було зафіксовано падіння ще одного ворожого безпілотника у тому ж районі. Минулося без детонації.
Останні атаки на Україну
У Кривому Розі вранці 26 березня пролунали вибухи. Унаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено об'єкт інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.
Вночі російська армія також вдарила по портовій та енергетичній інфраструктурі Одещини, є пошкодження. До слова, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначав 24 Каналу, що ешелонована протиповітряна оборона знешкоджує більшість загроз для регіону.
Загалом під час останньої атаки Росії застосувала 153 БпЛА, ППО збила 130 із них. Є влучання на 11 локаціях та падіння уламків ще на 5.