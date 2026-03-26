Про наслідки розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про атаку на Кривий Ріг?
Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили близько 5 ранку. Згодом над місто фіксували кілька "Шахедів".
О 6:33 – пролунали вибухи.
Згодом Олександр Ганжа повідомив, що у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури.
Попередньо, ніхто не постраждав.
На місце направлено усі оперативні служби, йде ліквідація наслідків.
Зверніть увагу! Олександр Вілкул повідомив, що о 12:00 у Кривому Розі буде проведено плановий вибух на кар'єрі.
Загалом під атакою країни-терористки опинилися 3 райони області. Окрім безпілотників, вона била артилерією.
Так, удар був завданий по Нікопольщині, зокрема Марганецькій і Покровській громадах. А на Синельниківщині – Миколаївській, Васильківській та Петропавлівській.
Пошкоджені підприємства. Горів приватний будинок,
– повідомив Ганжа.
Атака на Дніпропетровщину / Фото ОВА