Оккупанты всадили дронами по Харькову: есть пострадавшие

Вражеская армия продолжает терроризировать обстрелами украинские города. Утром 5 мая россияне направили свои ударные дроны на Харьков – в нескольких районах города фиксировали последствия.

Известно и о пострадавших в результате ударов. Местные власти мониторят ситуацию в городе.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушная тревога в Харьковском районе и конкретно в самом городе распространилась в 7:15 утра. Корреспонденты Общественного сообщали о взрывах около 7:22 и 7:34.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что под ударом оказался Холодногорский район. Враг атаковал боевым дроном.

Со своей стороны начальник местной ОГА Олег Синегубов отметил, что из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали женщине необходимую помощь.

Впоследствии стало известно, что обстрелу подвергся и Основянский район Харькова. Сейчас, как отметил Терехов, устанавливается точное количество пострадавших и их состояние. При этом на город продолжают двигаться ударные дроны.

Какими были предыдущие атаки врага на Харьков?

Стоит отметить, что ночью страна-агрессор запустила на Украину еще и баллистику. Под ударом оказался, в частности, и Харьков: там фиксировали повреждения жилого дома, складского помещения и автомобилей. Взрывы гремели и в Черкассах и Запорожье.

Накануне, 4 мая, российские войска обстреляли Мерефу на Харьковщине баллистической ракетой "Искандер". В результате атаки погибли семь человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

При этом, как пояснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия все чаще меняет тактику – наносит удары не только ночью, но и днем, делая ставку не на точность, а на массированность и поражение гражданских объектов.

Где еще фиксировали последствия атаки 5 мая?

Враг попал по Броварскому району Киевской области – два человека получили травмы. А в Вышгородском районе произошел пожар на промышленном объекте.

Ночью под ударом оказалась и Полтавщина. Россия применила ракеты и ударные дроны, зафиксированы прямые попадания и падения обломков в двух местах Полтавского района. Поврежден промышленный объект, почти 3,5 тысячи абонентов остались без газа, также пострадала железнодорожная инфраструктура. Известно о четырех погибших и 31 раненом, которым оказывают помощь.

Кроме того, российские удары задели Черниговскую область. В Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянской громады, из-за обстрела загорелся частный дом – пожар оперативно ликвидировали. Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения, их госпитализировали.