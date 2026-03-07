Россия попала по пятиэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 7 марта страна-агрессор массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Харькове произошло попадание по пятиэтажному жилому дому. Из-за удара пострадали люди, к сожалению, есть и погибшие.

О последствиях вражеской атаки по Харькову рассказали в ГСЧС. Ситуацию в городе после российского обстрела освещает и местная власть.

Что известно об обстреле Харькова?

Попадание произошло в Киевском районе города. Спасатели уточнили, что обстрел вызвал разрушение подъезда с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир 4-го и 5-го этажей соседнего дома.

По состоянию на 6:20 из-под завалов дома из-под завалов дома извлечены тела трех человек. В то же время под завалами, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, могут находиться еще более 10 человек.

Последствия попадания по пятиэтажке в Харькове: смотрите фото ГСЧС

Десять человек получили ранения или пережили острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – мальчики в возрасте 6 и 11 лет и 17-летняя девушка. Трех раненых госпитализировали. По его словам, у большинства травмированных осколочные ранения и переломы конечностей.

В ГСЧС отметили, что работы по ликвидации пожара и поисково-спасательные работы продолжаются. Разрушены около 20 квартир, сказал Синегубов. В то же время по словам Терехова, известно о повреждении по меньшей мере 17 домов.

Также известно, что на месте попадания нашли обломки ракеты, которой ударили по городу, ее тип устанавливают.

Ликвидация последствий вражеской атаки в Харькове: смотрите видео ГСЧС

Где еще гремели взрывы этой ночью и какие последствия ударов?