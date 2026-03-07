Россия попала по пятиэтажке в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
- В Харькове в результате российского обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома, погибли люди, некоторые до сих пор могут находиться под завалами.
- Разрушено около 20 квартир, известно и о раненых, среди которых – дети.
В ночь на 7 марта страна-агрессор массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Харькове произошло попадание по пятиэтажному жилому дому. Из-за удара пострадали люди, к сожалению, есть и погибшие.
О последствиях вражеской атаки по Харькову рассказали в ГСЧС. Ситуацию в городе после российского обстрела освещает и местная власть.
Что известно об обстреле Харькова?
Попадание произошло в Киевском районе города. Спасатели уточнили, что обстрел вызвал разрушение подъезда с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир 4-го и 5-го этажей соседнего дома.
По состоянию на 6:20 из-под завалов дома из-под завалов дома извлечены тела трех человек. В то же время под завалами, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, могут находиться еще более 10 человек.
Последствия попадания по пятиэтажке в Харькове: смотрите фото ГСЧС
Десять человек получили ранения или пережили острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – мальчики в возрасте 6 и 11 лет и 17-летняя девушка. Трех раненых госпитализировали. По его словам, у большинства травмированных осколочные ранения и переломы конечностей.
В ГСЧС отметили, что работы по ликвидации пожара и поисково-спасательные работы продолжаются. Разрушены около 20 квартир, сказал Синегубов. В то же время по словам Терехова, известно о повреждении по меньшей мере 17 домов.
Также известно, что на месте попадания нашли обломки ракеты, которой ударили по городу, ее тип устанавливают.
Ликвидация последствий вражеской атаки в Харькове: смотрите видео ГСЧС
Где еще гремели взрывы этой ночью и какие последствия ударов?
Ночью 7 марта российская армия направила крылатые ракеты и ударные дроны на Черновицкую область. В городе Новоднестровск были слышны взрывы, после чего исчезло электроснабжение.
Этой же ночью ударные дроны били и по Киевской области. Местные жители слышали взрывы, в том числе и в Киеве – российские войска также применили баллистические ракеты.
Из акватории Черного моря в направлении Одессы двигались ударные беспилотники российской армии. По данным мониторинговых сообществ, их было несколько десятков и они летели волнами. В городе прозвучала серия взрывов.
Взрывы слышали также в Винницкой и Черкасской областях. Россия ударила и по Запорожью, там пострадал младенец.