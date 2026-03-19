Судья, сбившая двух детей на пешеходном переходе в Харькове, предстанет перед судом

В Харькове завершили расследование ДТП, в котором судья сбила двух девушек на пешеходном переходе. Обе получили тяжелые травмы, одна из них до сих пор находится без сознания.

В Харьков завершили досудебное расследование по делу ДТП с участием судьи, которая сбила двух несовершеннолетних девушек. Обвинительный акт уже передан в суд. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Что известно о подробностях дела?

Авария произошла 18 декабря 2025 года на улице Дудинской. По данным следствия, водитель не сбавила скорость и не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, несмотря на то, что дети уже переходили дорогу. В результате наезда пострадали девушки в возрасте 13 и 14 лет, которые получили тяжелые травмы.

14-летняя потерпевшая до сих пор находится в реанимации без сознания, тогда как младшая девушка пришла в себя в январе 2026 года и сейчас проходит реабилитацию.

Следователи установили, что водитель имела техническую возможность избежать ДТП – никаких препятствий или неисправностей транспортного средства не обнаружено. Ей инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша отметил, что по делам, где пострадали дети, ответственность особенно высока. По его словам, прокуратура вместе с ГБР провела тщательное расследование и должна обеспечить объективное рассмотрение дела в суде.

