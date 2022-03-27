Город придерживается своих традиций: в Харькове начинают высаживать цветы

Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков пытается жить привычной жизнью. Город уже убирают от развалин, нанесенных российскими ракетами.

Мэр Харькова Игорь Терехов уже распорядился, чтобы в городе начали высаживать цветы. Об этом он сообщил в интервью.

Важно Ущерб колоссальный, уничтожено более 1 100 домов, – Терехов о последствиях войны в Харькове

В Харькове так принято. Мы будем придерживаться наших традиций. Все, что мы делали, даже под обстрелами, под огнем, мы тоже будем делать,

– заверил Терехов.

К призывам мэра присоединились не только коммунальные работники, но и обычные харьковчане: "Они сами помогают в том, чтобы закрыть памятник, в том, чтобы разбирать завалы, убирать улицы".

Терехов отметил, что Харьков еще никогда так не объединился, как сегодня во время войны.

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