Смертельное ДТП в Харькове: за рулем был заместитель мэра Терехова

Вечером 28 мая в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. За рулем автомобиля находился заместитель городского головы Терехова.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура.

Смотрите также В ужасном ДТП на Кировоградщине погибла известная тикток-блогер Vikunciy, – СМИ

Какие детали ДТП с участием заместителя Терехова?

В прокуратуре сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:00 28 мая на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова в Харькове.

Известно, что водитель автомобиля FORD F150, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, который двигался по встречке. В результате произошло столкновение.

В результате полученных травм 43-летний водитель мотоцикла скончался в карете экстренной медицинской помощи.

За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы,

– сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, водитель был трезв.

По состоянию на сейчас продолжаются следственные действия, изымаются и анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия. Объявлять ли водителю авто подозрение, решат позже – после всех необходимых следственных действий.



Последствия ДТП с участием заместителя мэра Харькова / Фото телеграмм-канал "СТО ХАРЬКОВ"



Последствия ДТП с участием заместителя мэра Харькова / Фото телеграмм-канал "СТО ХАРЬКОВ"

Заместитель Терехова прокомментировал инцидент

В своем инстаграме заместитель Терехова Иван Кузнецов также проинформировал об инциденте.

К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и через транспортные средства ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения,

– написал он.

Вместе с тем, заместитель городского головы заверил, что не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и готов пройти все необходимые экспертизы. Он также заявил, что на период следствия временно слагает с себя полномочия, чтобы не влиять на расследование и избежать каких-либо сомнений.

Последние новости о ДТП в Украине

27 мая на Волыни столкнулся автомобиль Nissan и школьный автобус. Ранения получили два водителя и 7 пассажиров автобуса, из которых – 5 детей.

В тот же день в городе Борисполь на улице Киевский Путь столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, в салоне которого находилось 17 пассажиров. Пассажир легковушки погиб на месте, а водитель госпитализирован.