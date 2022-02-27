В Харькове бои идут в центре, на Алексеевке и в районе Гидропарка

Харьков продолжает защищаться от русских войск. Утром 27 февраля бои продолжаются в нескольких местах – в центре, на Алексеевке и в районе Гидропарка.

О текущей ситуации с вражескими атаками в Харькове в сети сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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В Харькове продолжаются бои с врагом

Идут бои на Алексеевке, в центре и в районе Гидропарка,

– написал Геращенко.

Журналистка Виктория Стрельцова подтвердила эту информацию. Она подчеркнула, что в городе продолжаются бои, а очевидцы сообщают об огромных колоннах оккупантов, которые состоят из 20 – 30 единиц техники.

Как прошла ночь на 27 февраля

Она также отметила, что ночь на 27 февраля в городе прошла относительно спокойно. "С 02:00 до 06:00 не было никаких взрывов, обстрелов", – заявила Стрельцова. Ситуация изменилась примерно в 06:30.

Стало известно о взрыве на АЗС под Харьковом. Спасатели длительное время не могли туда попасть. Однако сейчас продолжается ликвидация пожара. Также ночью враг попал в 2 многоэтажки в районе Салтовки. В результате атаки россиян пострадали 2 человека, есть погибшая.

Кроме того, журналистка рассказала, что в Харькове из-за ажиотажа возникли проблемы с продуктами. Такая же ситуация и в области.

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