В Харькове иностранец выпал из окна многоэтажки: что известно

В Шевченковском районе Харькова 19 ноября гражданин иностранного государства выпал из окна многоэтажки. Пока не разглашают, что могло стать причиной столь ужасного инцидента.

Правоохранители пока никак официально не комментировали гибель мужчины. Журналисты 24 канала пытаются узнать детали в полиции Харьковщины.

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Выпал из арендованной квартиры

В сети сообщили, что погибший вылетел с высоты 14 этажа. Это случилось примерно в 6 часов утра. К жилому комплексу "Рогатинская Левада", где это произошло, сразу вызвали правоохранителей.

Они начали опрашивать жильцов дома, которые рассказали, что погибший арендовал там жилье. После падения он разбился насмерть, поэтому его тело до приезда криминалистов было окутано полиэтиленом. Это подтверждают фото, которые обнародовали очевидцы.



Шапка погибшего, которая остались на мостовой / Фото телеграма "Ху***ый Харьков"

Пока неизвестно открыли ли правоохранители уголовное производство. Однако, вероятнее всего, этот случай будут расследовать по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство" в деле.

Другое событие в городе

8 ноября сообщили, что жительница Харькова вылезла на высоковольтную линию электропередач. Она это сделала для того, чтобы покончить с собой.

Однако женщина, к счастью, передумала. Поэтому спустилась вниз, где ее уже ждали патрульные полиции, медики и работники ГСЧС.