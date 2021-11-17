Трагедия произошла 13 ноября в городе Рожище, откуда и был Андрей Стягов. В полиции подтвердили информацию.

Важно На войне нет романтизма, – откровенная история воина, потерявшего трех собратьев под Зайцево

Мертвого Стягова нашли повешенным на дереве во дворе домохозяйства. Следов насилия при поверхностном осмотре не было обнаружено. Тело ветерана АТО было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Что известно об Андрее Стягове

Андрей Стягов родился в 1993 году. В возрасте 21 года он впервые отправился в зону антитеррористической операции. Служил контрактником, потому попал в зону боевых действий одним из первых.

Стягов стал одним из тех 14 украинских защитников, которым удалось выжить под Волновахой. Однако там он получил контузию. После лечения мужчина снова отправился в зону АТО.

Напомним. Теракт под Волновахой произошел 13 января 2015 года. Тогда пророссийские боевики обстреляли рейсовый автобус. В результате атаки сразу погибли 12 человек.

Во время боя под Саур-Могилой и Оленевкой защитник получил ранения, поэтому попал в госпиталь в Луцке. После лечения он ушел в воинскую часть во Владимире-Волынском.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким бойца.

Потери украинских военных: последние новости