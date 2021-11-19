У Харкові іноземець випав із вікна багатоповерхівки: що наразі відомо

У Шевченківському районі Харкова 19 листопада громадянин іноземної держави випав із вікна багатоповерхівки. Поки не розголошують, що могло стати причиною такого жахливого інциденту.

Правоохоронці поки ніяк офіційно не коментували загибель чоловіка. Журналісти 24 каналу намагаються дізнатись деталі в поліції Харківщини.

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Випав з орендованої квартири

У мережі повідомили, що загиблий вилетів із висоти 14 поверху. Це трапилося приблизно о 6 годині ранку. До житлового комплексу "Рогатинська Левада", де це сталось, одразу викликали правоохоронців.

Вони почали опитувати мешканців будинку, які розповіли, що загиблий орендував там житло. Після падіння він розбився на смерть, тому його тіло до приїзду криміналістів було огорнутим поліетиленом. Це підтверджують фото, які оприлюднили очевидці.



Шапка загиблого, яка залишилися на бруківці / Фото телеграму "Ху***ый Харьков"

Наразі невідомо чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження. Проте, найімовірніше, цей випадок будуть розслідувати за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство" в справі.

Інша подія в місті

8 листопада повідомили, що жителька Харкова вилізла на високовольтну лінію електропередач. Вона це зробила для того, щоб накласти на себе руки.

Проте жінка, на щастя, передумала. Тому спустилася вниз, де її вже чекали патрульні поліції, медики та працівники ДСНС.