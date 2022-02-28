В Харькове – мощный взрыв, вероятно, в районе аэропорта
28 февраля 2022 , 00:39Читати новину українською
Источник:Суспильне Харьков
Вечером 27 февраля в Харькове прогремел мощный взрыв. Предварительно, в районе аэропорта.
В сети сообщили о взрыве в Харькове. Информация появилась примерно в 00:30 28 февраля.
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Взрыв в Харькове
Ночью в Харькове снова прогремел сильнейший взрыв. По предварительной информации, это произошло около аэропорта. Остальные детали пока неизвестны.
ВСУ уничтожили колонны техники врага в Харькове
- Утром 27 февраля украинцы ликвидировали прорвавшуюся в город вражескую технику. В сети распространили видео, как она горит. Впоследствии в Харькове разбили еще одну колонну оккупантов.
- Более того – бойцы Владимира Путина даже сами бросали все, с чем пришли. В частности, 4 броневика военные агрессора оставили на улице Шевченко.
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