В Харькове – мощный взрыв, вероятно, в районе аэропорта

Вечером 27 февраля в Харькове прогремел мощный взрыв. Предварительно, в районе аэропорта.

В сети сообщили о взрыве в Харькове. Информация появилась примерно в 00:30 28 февраля.

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Взрыв в Харькове

Ночью в Харькове снова прогремел сильнейший взрыв. По предварительной информации, это произошло около аэропорта. Остальные детали пока неизвестны.

ВСУ уничтожили колонны техники врага в Харькове

Утром 27 февраля украинцы ликвидировали прорвавшуюся в город вражескую технику. В сети распространили видео, как она горит. Впоследствии в Харькове разбили еще одну колонну оккупантов.

Более того – бойцы Владимира Путина даже сами бросали все, с чем пришли. В частности, 4 броневика военные агрессора оставили на улице Шевченко.

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