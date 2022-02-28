В Харькове – мощный взрыв, вероятно, в районе аэропорта

28 февраля 2022 , 00:39
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Источник:

Суспильне Харьков

Вечером 27 февраля в Харькове прогремел мощный взрыв. Предварительно, в районе аэропорта.

В сети сообщили о взрыве в Харькове. Информация появилась примерно в 00:30 28 февраля.

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Взрыв в Харькове

Ночью в Харькове снова прогремел сильнейший взрыв. По предварительной информации, это произошло около аэропорта. Остальные детали пока неизвестны.

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Автор: Наталія Пристанська