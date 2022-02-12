В Харькове в подъезде изнасиловали 17-летнюю девушку: полиция разыскивает злоумышленника
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В Харькове мужчина средь бела дня изнасиловал 17-летнюю девушку в подъезде. Сейчас его ищут правоохранители.
О преступлении в полицию сообщил отец пострадавшей. Всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения злоумышленника, просят позвонить по номерам 057-70-59-363, 70-59-300 или 102.
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Несовершеннолетнюю изнасиловали в подъезде
В 14:40 9 февраля правоохранителям позвонил мужчина и рассказал, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали. Инцидент произошел во втором подъезде дома №3Г на улице Ахсарова. Неизвестный напал на девушку между девятым и техническим этажами.
Приметы злоумышленника:
- 25 – 35 лет,
- 170 – 180 сантиметров роста,
- светло-русые волосы,
- светлая щетина,
- желтые зубы;
- на кости левого бедра – свежий шрам, похожий на монету;
- был одет во все темное, за плечами имел рюкзак.
Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и пытаются разыскать насильника.
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в подъезде / Фото "Харьков Life"