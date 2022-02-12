У Харкові 17-річну дівчину зґвалтували в під'їзді: поліція розшукує зловмисника
Джерело:VGORODE
У Харкові чоловік посеред білого дня зґвалтував 17-річну дівчину у під'їзді. Наразі його шукають правоохоронці.
Про злочин поліцію повідомив батько постраждалої. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зловмисника, просять зателефонувати за номерами 057-70-59-363, 70-59-300 або 102.
До теми Інспектор колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх дівчат: справу розслідує ДБР
Неповнолітню зґвалтували у під'їзді
О 14:40 9 лютого правоохоронцям зателефонував чоловік та розповів, що його неповнолітню доньку зґвалтували. Інцидент трапився у другому під'їзді будинку №3Г на вулиці Ахсарова. Невідомий напав на дівчину між дев'ятим та технічним поверхами.
Прикмети зловмисника:
- 25 – 35 років,
- 170 – 180 сантиметрів зросту,
- світло-русяве волосся,
- світла щетина,
- жовті зуби;
- на кістці лівого стегна – свіжий шрам, схожий на монету;
- був одягнений у все темне, за плечима мав рюкзак.
Наразі правоохоронці опитують місцевих жителів та намагаються розшукати ґвалтівника.
Чоловік зґвалтував неповнолітню в під'їзді / Фото "Харків Life"