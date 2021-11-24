В Харькове посреди улицы нашли замерзшего мужчину без сознания

57-летнего харьковчанина нашли на дороге медики. Он был без сознания с признаками обморожения и со многими травмами. Мужчину реанимировали и отвезли в больницу.

Бригада скорой помощи спасла жизнь харьковчанину 23 ноября. О деталях инцидента, обусловившего его состояние, ничего не сообщают.

Обратите внимание В Харькове медики спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть

Умирал на улице

Мужчину нашли на улице в состоянии клинической смерти. Его заметили работники скорой –фельдшер и водитель спецавто.

Мужчина был без сознания с признаками общего переохлаждения и травмами. Бригада сразу начала проводить реанимационные мероприятия.

Сотрудникам скорой удалось восстановить сердечно-легочную деятельность пострадавшего. Тогда его сразу отвезли в больницу. Откуда травмы у мужчины медикам не известно.



Врачи спасли мужчину, который умирал / Фото из Фейсбука Центра медицины и катастроф

Текст публикации Центра медицины и катастроф:

Жизнь 57-летнего жителя г. Харькова была спасена сегодня, благодаря проведению бригадой ЭМП 212 в составе фельдшера Галины Топчий и водителя Андрея Куракина успешной реанимации. Мужчина в состоянии клинической смерти, без сознания с признаками общего переохлаждения и травмами, происхождение которых не известно, был найден на улице. Бригада ЭМП 212 сразу начала проведение реанимационных мероприятий и после восстановления сердечно-легочной деятельности, госпитализировала больного в лечебное учреждение. Благодарим и гордимся такой высокопрофессиональной работой сотрудников Центра ЭМП и МК.

Пережил клиническую смерть

Похожий случай произошел в Харькове 3 ноября. 54-летний местный житель пережил клиническую смерть из-за острого инфаркта.

К счастью, врачам удалось восстановить сердечную деятельность мужчины и его отвезли в больницу.