В Харькове вблизи жилого дома обнаружили гранату без чеки: видео с места происшествия

За жилым домом в Харькове обнаружили гранату. Оружие было без чеки.

Об этом сообщил местный телеграм-канал 22 февраля. Взрывоопасный предмет был обнаружен на улице Владислава Зубенко, 29-б.

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Что известно об инциденте

Местные жители обнаружили, что граната была без чеки. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб.

В Харькове возле жилого дома нашли гранату: смотрите видео

По предварительной информации, посреди Харькова валялась боевая граната Ф-1. Такая ручная осколочная граната происходит со времен Советского Союза, предназначена для поражения людей в бою.

Граната Ф-1 считается оборонной, так как радиус поражения ее осколками значительно превышает радиус броска.

На месте работали пиротехники ГСЧС и полиция. Они сработали за несколько минут, переместили взрывоопасный предмет в бронированную машину и вывезли для обезвреживания.

Граната валялась без чеки: смотрите видео

Редакция 24 канала уточняет детали относительно этого случая в ГСЧС и полиции Харькова.

Сотрудники спецслужб забрали опасный предмет для обезвреживания: смотрите видео

Случай в Одесской области

Трагическое событие с гранатой произошло в начале февраля в Одесской области. Во время военных учений на полигоне оружие взорвалось в руке сапера.

Офицер получил серьезную травму руки и повреждение лица.

По версии одесских журналистов, граната была из армейского склада. Раньше распространяли версию о том, что боец купил несертифицированное оружие и решил "удивить" коллег.

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