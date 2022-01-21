В Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром: жесткое видео (18+)

В одной из харьковских маршруток возник конфликт между водителем и пассажиром. Они вышли на улицу и начали там драться.

Этот инцидент произошел вечером 21 января на проспекте Героев Сталинграда. Впоследствии обнародовали видео жесткой схватки.

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Все произошло из-за пакета

Очевидцы сообщили, что ссориться мужчины начали из-за водителя. Тот якобы слишком быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.

После этого начался спор. Водитель выкрикнул "Заснул что ли?". При этом в ответ ему полетела нецензурная лексика.

Прыгал и сорвал с себя шапку

Когда мужчины вышли на улицу, оба начали размахивать руками и бить друг друга. На записи заметно, что водитель выше пассажира примерно "на голову".

Однако его оппонент вел себя значительно более дерзко и атаковал. В приливе агрессии горожанин даже снял свою шапку и бросил ее на землю.

На записи присутствует нецензурная лексика и сцены насилия. Поэтому не рекомендуем просматривать впечатлительным и несовершеннолетним.

Жесткая драка возле харьковской маршрутки: смотрите видео 18+

Пока неизвестно, чем завершилась эта драка в транспорте. Также не сообщали, получил ли кто-то из них травмы.

Другая потасовка в маршрутке

В начале августа в Одессе показали другой способ разобраться с агрессивным пассажиром. Тогда мужчина зашел в транспорт и начал вести себя крайне вызывающе.

Однако в том случае терпеть не захотели другие пассажиры. Они толпой “скрутили” его и просто выбросили из автобуса. После этого транспорт продолжил курсировать по маршруту.

Читайте полный текст сообщения телеграмма "Харьков live":

Яркий вечер пятницы не обошелся без UFC. Пассажиру водитель зажал пакет, владелец пакета начал кричать и бросаться на водителя, все закончилось спаррингом.

Проспект Героев Сталинграда.

Пока неизвестно, чем завершилась эта драка в транспорте. Также не сообщали, получил ли кто-то из них травмы.

В видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика. Поэтому мы не рекомендуем его просматривать впечатлительным и несовершеннолетним.