У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром: жорстке відео (18+)

В одній з харківських маршруток виник конфлікт між водієм і пасажиром. Вони вийшли на вулицю й почали там битись.

Цей інцидент трапився ввечері 21 січня на проспекті Героїв Сталінграду. Згодом оприлюднили відео жорсткої сутички.

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Все трапилося через пакет

Очевидці повідомили, що сваритися чоловіки почали через водія. Той нібито надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

Після цього почалася суперечка. Водій викрикнув "заснув чи що?". Натомість у відповідь йому полетіла нецензурна лексика.

Стрибав і зірвав із себе шапку

Коли чоловіки вийшли на вулицю, обоє почали розмахувати руками й бити один одного. На записі помітно, що водій вищий за пасажира приблизно "на голову".

Проте його опонент поводився значно зухваліше та атакував. У приливі агресії містянин навіть зняв свою шапку та кинув її на землю.

На записі присутня нецензурна лексика та сцени насилля. Тому не рекомендуємо переглядати вразливим і неповнолітнім.

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Наразі невідомо чим завершилася ця бійка в транспорті. Також не повідомляли чи зазнав хтось із них травм.

Інша бійка в маршрутці

На початку серпня в Одесі показали інший спосіб розібратися з агресивним пасажиром. Тоді чоловік зайшов до транспорту й почав поводитися вкрай зухвало.

Проте в тому випадку терпіти не захотіли інші пасажири. Вони натовпом “скрутили” його та просто викинули з автобуса. Після цього транспорт продовжив курсувати за маршрутом.

Читайте повний текст допису телеграму "Харьков live":

Яскравий вечір п'ятниці не обійшовся без UFC. Пасажиру водій притис пакет, власник пакету почав кричати й кидатися на водія, все закінчилося спарингом.

Проспект Героїв Сталінграда.

Наразі невідомо чим завершилася ця бійка в транспорті. Також не повідомляли чи зазнав хтось із них травм.

У відео присутні сцени насилля та нецензурна лексика. Тому ми не рекомендуємо його переглядати вразливим і неповнолітнім.